كورونا الأمريكي.. جدل حول ظهور سلالة جديدة لـ«كوفيد-19» في واشنطن

قال فريق العمل المعني بفيروس كورونا بالبيت الأبيض إنه قد يكون هناك سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، نشأت داخل الولايات المتحدة، وتساعد على انتشار الفيروس بشكل كبير.وأضاف فريق العمل الأمريكي، وفق وثيقة حصلت عليها شبكة "CNBC News" الأمريكية، أن السلالة الجديدة المتحورة في الولايات المتحدة تنتشر داخل المجتمعات بجانب نظيرتها التي نشأت في بريطانيا، مشيرين إلى أنها قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 50%.وأوضح أن الارتفاع الأخير في الحالات بلغ ضعف المعدل المسجل في فصلي الربيع والصيف الماضيين، إذ أن الولايات المتحدة ترصد الآن ما لا يقل عن 228400 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ونحو 2760 حالة وفاة يوميا.وقال فريق البيت الأبيض: "يشير هذا التسارع إلى أنه قد يكون هناك سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد في أمريكا، وتطور هنا، بالإضافة إلى السلالة البريطانية التي تنتشر بالفعل في مجتمعاتنا وقد يكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 50%".وتابع: "بدون تنفيذ موحد لإخفاء الوجه الفعال (الكمامات ذات طبقتين أو ثلاث طبقات) وقواعد التباعد الاجتماعي الصارم، فيمكن أن تتفاقم الأوبئة بسرعة مع انتشار هذه السلالات وتصبح هي السائدة".من جانبه، أكد جيسون ماكدونالد المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، أنه من المرجح للغاية أن هناك العديد من السلالات التي تتطور في وقت واحد في جميع أنحاء العالم، موضحا أن هناك احتمالًا قويًا لوجود سلالات جديدة في أمريكا.وأوضح: "الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهر قبل أن يحدد المسؤولون متغيرًا معينًا في بنية فيروس كورونا وأنه يغذي سلالة ما في أمريكا ويزيد من معدل الإصابات والوفيات على غرار الزيادة في بريطانيا".وقال: "الباحثون يراقبون السلالات الأمريكية منذ بدء الوباء، بما في ذلك 5700 عينة تم جمعها في نوفمبر وديسمبر، وحتى الآن لم يشهد الباحثون ولا المحللون في مركز السيطرة على الأمراض ظهور متغير معين في أمريكا".وأشار سكوت جوتليب المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن السلالة الجديدة التي وجدها فريق عمل البيت الأبيض يبدو أنها تتصرف مثل تلك التي يتم تداولها في بريطانيا.في السياق ذاته، أصدر مركز السيطرة على الأمراض لدى الولايات المتحدة، بيانًا، اليوم السبت، قال فيه إنه لم يشهد ظهور سلالة أمريكية جديدة من فيروس كورونا المستجد، أو أنها شديد العدوى، على عكس السلالات الجديدة المتحورة التي نشأت في بريطانيا وجنوب إفريقيا.وتابع: "مع ذلك، فربما يكون هناك العديد من السلالات الجديدة المتحورة والتي تنشأ في جميع أنحاء العالم".وأشارت شبكة "CNBC" إلى أن ممثلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في أمريكا لم يردوا على طلباها توضيح الأمر.