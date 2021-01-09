إغلاق 4 منشآت بوسط الإسكندرية لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

أغلق حى وسط الإسكندرية، السبت، 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في حملة مكبرة شنّها للتفتيش على المطاعم والكافيهات والمقاهي والمحال بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، تفعيلًا لتعليمات محافظ الإسكندرية بشأن الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا؛ تنفيذًا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة كوفيد-19.تم خلال الحملة المرور والتفتيش على المنشآت بشارعي أحمد قمحة، عمر لطفي، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين بمشاركة الإدارات المعنية، وأسفرت الحملة عن إغلاق 4 منشآت متنوعة لعدم تطبيق هذه الإجراءات واتخاذ الإجراءات اللازمة.في سياق متصل، تم التشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة، وكذا التنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالاالتزام بالاجراءات الوقائية؛ حفاظًا على سلامتهم.