غرفة السياحة تنظم دورات للعاملين بالشركات

أعلنت غرفة شركات السياحة تنظيم دورات تدريبية للعاملين خلال شهر يناير لرفع الكفاءة والارتقاء بمستواهم ومواكبة التطور.ومن المقرر أن تنظم الغرفة دورة «مقدمة علم التسويق» وستتضمن العلاقة بين التسويق والمبيعات وكيفية تسويق الخدمات التى تقدمها شركات السياحة والتسويق في عصر التكنولوجيا يوم 13 يناير عبر تطبيق «زووم».كما سيتم تنظيم دورة تدريبية يوم 17 يناير عن "تنمية مهارات التفاوض" لدى العاملين بالشركات، بالإضافة إلى دورة آخرى يوم 19 يناير حول دور منظم البرامج السياحية وكيفية تنظيم البرنامج السياحى لعملاء شركات السياحة.