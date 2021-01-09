«الصحة» تدشن 3 منظومات إلكترونية لمواجهة كورونا

أعلن المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون تكنولوجيا المعلومات، تدشين ثلاثة منظومات إلكترونية ذكية جديدة تضاف إلى أدوات الدولة لمكافحة فيروس كورونا.وقال صلاح في تصريحات لـ«الدستور» إن هذه المنظومات هي (تسجيل وتوزيع لقاح كورونا وجاهزة للإنطلاق رسميا، ومتابعة سلاسل إمداد الأكسجين بالمستشفيات والأسرة والرعايات المركزة، بالإضافة إلى منظومة تتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد مع توفير الخدمة الكاملة لهم).وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".