أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

ضرب العديد من الفنانين الأمثلة في التضحية والتمسك بالثوابت الوطنية، ويعد استيفان روستي واحدًا من أهم الفنانين المصريين، ليس فقط على المستوى الفني، إنما على المستوى الوطني، فرغم أنه من أصول نمساوية إلا أنه اعتبر نفسه مواطنًا مصريًا بالميلاد والفعل، ورفض عرضًا بالتمثيل في تل أبيب.ولد استيفان روستي في القاهرة 1891، والده نمساوي كان يعمل سفيرًا بالقاهرة ووالدته إيطالية، وقد عاش طفولته بحي شبرا، وعندما شبّ طار إلى أوروبا بحثًا عن فرصة عمل، لكنه عاد إلى مصر بناءً على نصيحة من المخرج محمد كريم للعمل في السينما، وبالفعل انضم إلى فرقة عزيز عيد المسرحية وانخرط في العمل الفني، وأحب استيفان راقصة نمساوية كانت تعمل في مصر، وحينما سافر إليها النمسا وجدها مع والده، فقد كانت تحبه دون أن يعلم.أحب استيفان روستي فتاة إيطالية وتزوجها وأنجب منها إلا أن أطفاله ماتوا في سن صغير، ما أثر على حالته النفسية، وسافر إلى الإسكندرية ليبتعد عن الأضواء، وأخذ زوجته وظل هناك بعيدا عن القاهرة، حتى أطلق أحدهم شائعة وفاته، بينما كان استيفان يجلس أمام البحر في شرفته يستمع إلى الراديو سمع المذيع يقرأ خبر وفاته وفقًا للشائعة التي صدقتها نقابة المهن التمثيلية وأقامت سرادق عزاء لستيفان، ليحضر إلى السرادق وينفي ذلك بشخصه.من أعظم وأهم المواقف في حياة استيفان روستي ما جاء بعد قيام إسرائيل عقب قرار تقسيم فلسطين عام 1948، التي حاولت جذب العديد من القوى الناعمة ومن أبرز هذه القوى بالطبع الفن، فحاولت جذب العديد من الفنانين ومن بين من أرسلت لهم إسرائيل دعوة للتمثيل بتل أبيب الفنان استيفان روستي ليؤدي أدوار في 3 أفلام إسرائيلية، وهو ما رفضه الفنان الكبير قائلًا:"أنا ممثل مصري لا أعمل في كيان قائم على احتلال أرض الغير".