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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

السبت 09/يناير/2021 - 10:28 م
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
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قد يعرفه الكثيرون في بعض الأدوار الكوميدية، وربما لا يتذكرون اسمه إلا أنه أحد أبرز المخرجين المصريين على المستويين الفني والوطني، فقد قدم المخرج الراحل السيد بدير نجليه من أجل مصر أحدهم استشهد في حرب 1973، والآخر اغتالته يد الموساد.

السيد بدير من مواليد محافظة الشرقية 1915، من مواليد الشرقية، وكان أول أعماله السينمائية "وحيدة"، ثم "السوق السوداء" وتوالت بعدها الأعمال السينمائية، وكان الدور الأول في طريق الشهرة هو شخصية "عبدالموجود ابن عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية"، ثم تحول إيضَا من التمثيل إلى الكتابة السينمائية من خلال العديد من الأفلام التي قدمها مثل " حميدو – بائعة الخبز – جعلوني مجرمًا –شباب إمرأة ".

لم يكتف السيد بدير بالتمثيل وكتابة السيناريو، وإنما اتجه للإخراج أيضًا في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، من أبرز الأفلام التي أخرجها "المجد – ليلة رهيبة- كهرمانة – الزوجة العذراء".

وعلى المستوى الشخصي فقد سلطت الأضواء على حياة الخاصة أكثر من مرة، فقد تزوج الفنان السيد بدير مرتين الأولي من إحدى أقاربه وأنجب منها 3 أبناء، وتزوج مرة أخرى من الفنانة شريفة فاضل، وأنجب منها ولدًا، وقد استشهد نجله من الفنانة شريفة فاضل في حرب أكتوبر 1973، وبعكس شريفة فاضل التي كانت متماسكة وغنت "أنا أم البطل".

تعرض السيد بدير لأزمة نفسية شديدة، ساهمت في تدهور حالته الصحية، وتوفي السيد بدير في العام 1986، فيما توفي نجله الآخر من زوجته الأولى وهو العالم المصري المتخصص في الفضاء والاتصال بالأقمار الصناعية، في العام 1989، عقب وفاة والده بعامين، وتشير أصابع الاتهام إلى الموساد الإسرائيلي.

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