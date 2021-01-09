حزن في الغربية على رحيل أقدم محفّظة قرآن بالمحافظة

خيّم الحزن على أهالي مركز سمنود بالغربية، واتشحت قربة الناصرية بالسواد عقب إعلان نبأ وفاة الشيخة تناظر محمد مصطفى النجولي أقدم قارئة ومحفظة بالغربية عن عمر ناهز 97 عامًا والتي أخذت القرآن عن 3 مشايخ بالقراءات الـ7 بطريق الشاطبية وعلمته لأجيال متعاقبة.والشيخة تناظر ولدت في 1924 بقرية الناصرية، التابعة لمركز سمنود في نفس البيت الذى تعيش فيه الآن، وكانت مبصرة ثم أصيبت بالحصبة ففقدت بصرها وهى صغيرة.ضربت الشيخة الراحلة المثل في الإصرار والتحدي، حيث لم يقف فقدان بصرها عائقًا أمامها كأكبر وأمهر محفظ للقرآن الكريم بمركز سمنود، وكأن الله عوضها بكلامها الذي استضاء به بما قذف في قلبها من نور الحكمة والإيمان، ومحبة أهل المدينة حتى حزن الجميع لفراقها وتحولت حسابات موقع التواصل إلى نعي ودعوات بالرحمة لها.بدأت الراحلة بحفظ القرآن الكريم مع الشيخ عبد اللطيف أبو صالح دون تجويد، ثم ذهبت للشيخ محمد أبو حلاوة وتعلمت التجويد على يديه ومكثت معه 15 سنة وجودت علي يديه القراءات السبع إلى سورة يونس، ثم ذهبت للشيخ سيد عبد الجواد وقرأت عليه القراءات السبع من طريق الشاطبية وتزوجت من جارها وأنجبت منه 4 أولاد وبنتين.