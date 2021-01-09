كرارة ويسرا والعدل.. فنانون أصيبوا بكورونا
السبت 09/يناير/2021 - 11:21 م
حسين الجنديطباعة
شهد الوسط الفني إصابة عدة نجوم بكورونا المستجد وخضوعهم للحجر المنزلي.
«الدستور» ترصد فنانين التزموا العزل بعد إصابتهم بـ«كوفيد 19»:
أمير كرارة
أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أن ظهر نتيجة مسحته إيجابية مرتين.
كريم فهمي
في 24 من ديسمبر 2020 أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر "إنستجرام"، قائلًا: "إيجابي كورونا، الحمد لله"، حيث خضع للعزل واتبع بروتوكول علاج كورونا.
شريف رمزي
أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوع ما دفعه للعزل المنزلي بصحبة زوجته الفنانة ريهام إيمن بعد إيجابية المسحة التي قام بها مؤخرا.
يسرا
التزمت الحجر والعزل المنزلي بعد إصابتها؛ ومن المقرر أن تبدأ خلال أيام تصوير مسلسل رمضان 2021.
الشاعر خالد تاج الدين
أجرى مسحة وظهرت نتيجتها إيجابية ويتواجد الأن في العزل المنزلي مع متابعة دورية من الطبيب.
المنتج جمال العدل
كشف إصابته بالفيروس والتزم العزل المنزلي ومتابعة الطبيب المختص بالحالة المرضية به بعد إعلان إيجابية المسحة التي قام بها.
«الدستور» ترصد فنانين التزموا العزل بعد إصابتهم بـ«كوفيد 19»:
أمير كرارة
أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أن ظهر نتيجة مسحته إيجابية مرتين.
كريم فهمي
في 24 من ديسمبر 2020 أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر "إنستجرام"، قائلًا: "إيجابي كورونا، الحمد لله"، حيث خضع للعزل واتبع بروتوكول علاج كورونا.
شريف رمزي
أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوع ما دفعه للعزل المنزلي بصحبة زوجته الفنانة ريهام إيمن بعد إيجابية المسحة التي قام بها مؤخرا.
يسرا
التزمت الحجر والعزل المنزلي بعد إصابتها؛ ومن المقرر أن تبدأ خلال أيام تصوير مسلسل رمضان 2021.
الشاعر خالد تاج الدين
أجرى مسحة وظهرت نتيجتها إيجابية ويتواجد الأن في العزل المنزلي مع متابعة دورية من الطبيب.
المنتج جمال العدل
كشف إصابته بالفيروس والتزم العزل المنزلي ومتابعة الطبيب المختص بالحالة المرضية به بعد إعلان إيجابية المسحة التي قام بها.