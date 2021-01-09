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أيام زمان

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

السبت 09/يناير/2021 - 10:20 م
محمد التابعي
محمد التابعي
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تعرفه أجيال كثيرة بل ورغم أنه من نجوم الأبيض وأسود ما تزال جملة "تتصرف كيف يا عبدالرحيم – عبدالرحيم بيه كبير الرحمية قبلي"، تستخدم في المواقف الكوميدية سواء بشكل مباشر أو على السوشيال ميديا.

صاحب هذه الجملة هو واحد من أشهر الفنانين الذين لعبوا دور الصعيدي على شاشة السينما المصرية خاصة في فترة الأبيض وأسود، هو الفنان محمد التابعي والذي رفضت أسرته في البداية عمله الفني، فقد كان والده حريصًا على حفظه للقرآن منذ صغره.

الفنان محمد أحمد شرابه التابعي، من مواليد محافظة بورسعيد عام 1907، كان والده من أحد أكبر تجار الجلود في المحافظة، وكان يتمنى أن يكمل نجله عمله، لكن النجل كان متمردًا ورفض ذلك، وكان التابعي له يهوى الفن منذ صغره.

استقرت عائلة التابعي في القاهرة وتركت بورسعيد، وبدأ محمد التابعي يبحث عن ضالته مترددًا على مسارح ببا عز الدين وبديعة مصابني في شارع عماد الدين، وحينما علم والده بذلك كان يعاقبه بوده تحت الماء البارد في الشتاء، وكان يغلق باب المنزل ليلًا حتى يمنعه من الخروج، ورغم ذلك لم يتوقف محمد التابعي عن محاولاته وبالفعل استطاع أن يشق طريقه في الفن مع فرقة فوزي منيب ثم فرقة ببا عز الدين ومنها إلى فرقة بديعة مصابني، وكانت هذه البداية ليشق طريقه في السينما من خلال المخرج عباس كامل الذي شاهده في اسكتش الباش تمرجي في فرقة شكوكو فأعجب بأدائه الصعيدي وأسند اليه الشخصية التي ابتكرها على الورق وهي كبير الرحيمية قبلي رغم ان التابعي لم يكن قد زار أيًا من محافظات الصعيد قط.

فقد كان المخرج عباس كامل يبحث عن شخص لدور كبير الرحيمية، وحينما رأى التابعي، عرض عليه الدور، وأعجب به عقب قرأة السيناريو واختار الملابس والأكسسوار وكذلك الشنب، ونجح فيلم لسانك حصانك انتاج عام 1953، نجاح كبير من خلال دوره، رغم بطولة شادية وكارم محمود للفيلم
وأصبحت شخصية عبدالرحيم بيك كبير الرحمية واحدة من أشهر شخصيات السينما في تلك الفترة، بل ووصل الأمر أن واحدة من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم "نحبها من روحنا ونفتديها بالكبير الأرحمي" كان كبير الرحيمية جزء من تلك الأغنية.

نجاح الشخصية جعل مسئولي الدراما ينقلونها إلي التلفزيون في بدايته بعنوان مغامرات كبير الرحيمية، وأسس فرقة مسرحية خاصة به تحمل نفس الاسم وتنقل بها في العديد من البلدان، وكانت بطلتها الفنانة نعيمة الصغيرة التي شاركت في أداء الاسكتشات الغنائية. كما جعل مسؤولين الدراما ينقلون هذه الشخصية من السينما الى التلفزيون وبالفعل وقعوا عقدا لبطولة حلقات تلفزيونية بعنوان مغامرات كبير الرحيمية، وتوفي التابعي في العام 1964.

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