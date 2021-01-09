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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب هواتف محمولة

السبت 09/يناير/2021 - 10:43 م
جمارك مطار القاهرة
جمارك مطار القاهرة
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالفتاح طه مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة ركاب خطوط طيران الاتحاد القادمة من أبوظبي استوقف وليد صبري رئيس قسم اللجنة الجمركية، أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول قرر تكليف تامر عبد الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، فوجد كمية من علب التليفونات المحمولة مغلقة بتغليف المصنع وسط الملابس، طلب الراكب حجزها بالوديعة لعدم قدرته علي سداد الرسوم والضرائب الجمركية، لكن مأمور الجمرك لاحظ اختلاف الوزن عن المألوف فطلب تمرير العلب علي جهاز الفحص بالأشعة، فتبين لرجال الجمارك عدم وجود التليفونات داخل كل العلب رغم الغلق المحكم.

وقرر أحمد عبدالفتاح طه مدير الجمرك تكليف كل من أحمد عطالله وعماد سيد حسين مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، فتبين وجود التليفونات مخبأة أسفل الملابس الراكب التي يرتديها وعددهم 12 تليفون محمول.

وقرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب خاصة أنه طلب حجز التليفونات والعلب فارغة، بما ينطوي على غش وتدليس كان سيتسبب في أزمة كبيرة لموظفي الجمارك عند استلام الركاب للطرود ومطالبتهم بالتليفونات غير الموجودة لتعمدهم تسليم العلب فارغة للحجز.

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