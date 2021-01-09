رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ تتعافى من كورونا

تعافت عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من فيروس كورونا بعد ثبوت سلبية مسحاتها الأخيرة، وذلك بعد إصابتها قبل 10 أيام بكوفيد-19.وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.