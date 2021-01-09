80 % نسبة الاعتماد على الشراء إلكترونيًا في فترة كورونا

أكدت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك، أنه خلال انتشار فيروس كورونا لجأ المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لشراء أي منتجات وتوصيلها ديلفري، من خلال الخط الساخن أو شبكات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، مشيرة إلى أن مثل هذه التجارة الإلكترونية عالمية وليس على المستوي المحلي أو الإقليمي، ولكن نحتاج الحرص والحيطة والحذر ومعرفة أماكن التسوق الإلكتروني.وأضافت "الديب" لـ"الدستور" أن نسبة الاعتماد على مثل هذه التجارة الإلكترونية وصلت إلى 80% كنوع من التسهيلات، ولكن هناك شكاوى نتلقاها من المستهلكين تتمثل في الغش التجاري أو حالات الاستغلال، حيث يتم الاتفاق أونلاين على شراء منتج محدد بالمواصفات المطلوبة ولكن يفاجأ المستهلك بمنتج مختلف تماما عن المواصفات التي طلبها، وفي حال استرجاعها والحصول على النقود يتم خصم قيمة الشحن رغم رفضها.