إخلاء عقار مكون من 4 طوابق بعد انهيار إحدى شرفاته بالمنيا

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عقار قديم مكون من 4 طوابق من سكانه، مساء السبت، بعد انهيار إحدى شرفاته دون إصابات، وتم غلقه وفصل تيار الكهرباء والمياه، وعمل كردون حوله حفاظًا على أرواح الماره تحسبا لانهياره.وقال الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المدينة، إنه حفاظًا على أرواح المواطنين تم اغلاق منزل بشارع محمد بدوى بحى وسط المدينة وتشميعه بالشمع الأحمر بعد اخلائه من السكان، تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بمعاينة المكان وإتخاذ الإجراءات الهندسية والقانونية.انتقلت لجنة تضم المهندس سامح سمعان مدير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، عرفات عبدالله رئيس الحى، ووكيل الشئون القانونية بالوحدة المحلية، للمعاينة وتبين انهيار البلكونة بالطابق الثانى وتآكل الحديد بالسقف، وتم إغلاق المنزل بحضور قوات من شرطة بندر المنيا لحين صدور القرارات الخاصة بذلك العقار من الإزالة أو ما تراه اللجنة.أكد رئيس المدينة أن الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى خدمة المواطنين حفاظا على أرواح المصريين الذين يعيشون على أرض هذا الوطن الحبيب وشهدت مدينة المنيا الإثنين الماضي، انهيار عقار مكون من طابقين، بوسط المدينة، دون حدوث أي إصابات أو أضرار بشرية وبمعاينة موقع انهيار المنزل تبين أنه مكون من طابقين وكائن بشارع الجزارين بحي وسط المدينة، وتبين عدم وجود إصابات، وتم اخلاء المنزل.ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية بتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لأهالي العقار المنهار، عقب إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من عمل كردون أمنى، كما وجه لجنة المنشآت المنهارة الآيلة للسقوط بمعاينة العقار، إذ إنهارت واجهة العقار تماما، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لفصل كافة المرافق من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.