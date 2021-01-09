عقب وفاته بكورونا.. جامعة كفر الشيخ تنعى عميد كلية الزراعة

نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور محمود فواز، عميد كلية الزراعة الذي وافته المنية اليوم.قال رئيس الجامعة في بيان السبت:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى أخي وصديقي وزميلي الخلوق طيب القلب حسن الخلق محمود فواز عميد كلية الزراعة بالجامعة ونشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من قيادات الجامعة ولا نقول إلا ما يرضى الله ورسوله إنا لله وإنا إليه راجعون".تابع "بالأصالة عن نفسي والإنابة عن أسرة الجامعة أتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى الأسرة قائلًا: "لقد آلمنا نبأ وفاته وأن قلوبنا جميعا لمحزونه ويطمئننا جميعا أنه في حفظ الرحمن الرحيم فعند الله نحتسبه ونسأله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.والدكتور محمد فواز، عميد زراعة كفر الشيخ، توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الذي أصيب به قبل عدة أيام.