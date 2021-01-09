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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«كوتشينة وكلمات متقاطعة».. هوايات غريبة لرؤساء أمريكا

السبت 09/يناير/2021 - 11:51 م
ترامب
ترامب
إسلام جمال
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اشتهر رؤساء الولايات الأمريكية بحبهم للهوايات والإعلان عنها خلال رحلتهم، وفي هذا التقرير نرصد الهوايات المفضلة لرؤساء أمريكا، خاصة بعد ظهور الرئيس الأسبق بارك اوباما فى رحلة تزلج بالبحر الكاريبى.
ترامب
ترامب
ترامب.. «عاشق للجولف»
يعتبر الجولف من الهوايات للرئيس دونالد ترامب، فكان يلعبه شبه يومى، وخصص بعد ذلك يوم فى الاسبوع، ففى احد التصريحات قال أن الجولف يساهم فى خروج إجهاد العمل بشكل كبير.
أوباما
أوباما
أوباما.. «لعيب كرة السلة »
الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما كان يهوى لعب كرة السلة فضلا عن ممارستة للجولف والأسكواش.
هارى ترومان
هارى ترومان
هارى ترومان.. «عازف بيانو محترف»
عشق الرئيس هاري ترومان العزف على البيانو حيث كانت والدته أول من علمه العزف عليه ويعد ترومام الرئيس الثالث والثلاثون لأمريكا وتولى المنصب من 12 أبريل 1945 حتى 20 يناير 1953.
جون كنيدى
جون كنيدى
جون كنيدى.. «بحار كبير»
الرئيس جون كيندى كان يعشق الإبحار عبر لنشات فى البحر مصطحبا زوجته، بالإضافة الى هواية الصيد وشوى السمك.
ريتشارد نيكسون
ريتشارد نيكسون
ريتشارد نيكسون.. «لعيب كوتشينة»
كان يعشق الرئيس نيكسون لعب "الكوتشينة"، بل وكان محترف بها، فكان يخصص أوقات لإشباع هذة الهواية الغريبة للرئيس.
كلينتون.. «حل الكلمات المتقاطعة»
إحدى هوايات بيل كلينتون كانت حل ألغاز الكلمات المتقاطعة، فكان دائم حل هذه الألغاز، فكان يقضى الكثير من الساعات أمامها.

بوش الابن.. «الرسم»
الرئيس الأسبق جورج بوش أدهش الكثير بممارسة الرسم، وقال في ظهور مؤخر له بأنه رسام، الامر الذى أظهره للجميع بعد خروجه من البيت الأبيض

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