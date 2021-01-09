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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

٤٥ وفاة و٢٦١١ إصابة جديدة بكورونا في تونس

السبت 09/يناير/2021 - 10:33 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و153 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 2611 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 157 ألفًا و514 حالة.

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