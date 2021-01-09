٤٥ وفاة و٢٦١١ إصابة جديدة بكورونا في تونس
السبت 09/يناير/2021 - 10:33 م
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و153 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 2611 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 157 ألفًا و514 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 2611 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 157 ألفًا و514 حالة.