وفاة عميد زراعة كفر الشيخ بكورونا

توفي الدكتور محمد فواز عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أصيب به قبل عدة أيام.كما توفي الدكتور أسامة أبوزيد المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، الثلاثاء الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقله لقسم العزل قبل أيام، ولكن سرعان ما تدهورت حالته حتى وافته المنية.كما توفيت الدكتورة رحاب سامي، مدرس الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، السبت قبل الماضي، لكن سرعان ما تدهورت صحتها ووافتها المنية.وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.