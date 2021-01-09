بالأرقام.. الباز يفضح أكاذيب حمزة زوبع لتشويه الدولة المصرية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الإعلامي الإخواني حمزة زوبع ينشر أكاذيبه وافتراءته على الدولة المصرية، لأنه بلا ضمير، ومن أسوأ ما أنجبت مصر.





وعرض الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، فيديو لزوبع يدعي أن الدولة المصرية لم تبني مستشفى ولا مدرسة ولا جامعة، ثم استغل واقعة نقص الأكسجين في مستشفى زفتى والحسينية ليضع عنوا كاذبا أن مصر بدون أكسجين، ومصر تختنق.





ورد الباز، على أكاذيب زوبع بالأرقام، موضحًا أنه من 2014 وحتى 2018، تم بناء 32 مستشفى حكومي، وبناء 1134 مدرسة ابتدائي و1347 مدرسة إعدادي و664 مدرسة ثانوي، وافتتاح 4 جامعات حكومية و3 جامعات تكنولوجية بمصاريف والموافقة على إنشاء جامعات أهلية، تم افتتاح بعضها.





وأردف الباز: "زوبع يحاول إشعال الأمور ويدخلك في أزمة، احنا انتقدنا نقص الأكسجين ولم ننكر وجود المشكلة لكننا نسعى لحلها، ننتقد الأمور لتحسينها، أما زوبع وأمثاله ينتقدها لإشعال الشارع".