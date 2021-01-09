استعرضت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، دور وزارة البيئة في المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للدولة، وذلك خلال افتتاح السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وتسعى الوزارة لجعل مصر دولة صديقة للبيئة.وتستعرض "الدستور" أهداف العلامات البيئية للمنتجات صديقة البيئة._ حماية البيئة وتشجيع التنمية المستدامة والحد من استهلاك الموارد الطبيعية._ خلق الوعي بين المستهلكين فيما يتعلق بالآثار البيئية لكل منتج أو سلعة يستخدمونها._ خلق حافز للمنتجين والمستوردين لخفض الآثار البيئية السلبية للمنتجات._ تحسين المواصفات البيئية للسلع وفي نفس الوقت تشجيع الابتكارات ذات المردود والتميز البيئي._ منح المنتجين الحاصلين على علامات بيئية ميزة تنافسية مقارنة بالمنتجين الآخرين._ العلامات البيئية تعد وسيلة أو أداة من أدوات حماية البيئة._ وسيلة لترويج مفهوم الاستدامة في الإنتاج وفي أنماط الاستهلاك.