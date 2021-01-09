«المتحولون دينيا مذهبيا».. كتاب يسرد تاريخ التحول في عالمنا العربي

تعد قضايا التحول الديني والمذهبي أحد أبرز القضايا الشائكة في عالمنا العربي، والوقوف على دراسة مثل هذه القضايا، أمر نادر وشائك في تاريخ الدراسات المتعلقة بهذا الجانب، لذا جاء كتاب الكاتب الصحفي والباحث هاني نسيرة "المتحولون دينيا ومذهبيا" والصادر عن دار رؤية للنشر والتوزيع، كأحد أهم وأبرز الكتب، ويبدو أنه الوحيد في التاريخ دراسة ظاهرة تغيير الديانة والمذهب.يشير الكاتب الصحفي والباحث هاني نسيرة إلى أن كتاب "المتحولون دينيا ومذهبيا" جاء مساهمة في تخفيف احتقان سائد وإطفاء شرر الكراهية المتطاير والذي ما يزال بعضه مستمرا.يشتغل الكتاب على محاولة التمييز بين السياقات التاريخية والثقافية والدينية والسياسية لمسألة التحول، والتمييز من جهة أخرى بين الحالات الفردية والحالات الجماعية، وبين ما يندرج في التجارب الإيمانية الخاصة، وما هو نزوع براجماتي أو عاطفي خارج دائرة الاعتقاد أصلا.يلفت هاني نسيرة عبر مقدمته للكتاب إلى أن مسألة التحولات الدينية والمذهبية، كانت ولا زالت، لهبا يستثار قوم غضبا ويطير به قوما فرحا، وتشتعل دعايتها وحوادثها في وعي الناس استنفارا، وفي مضمار العقائد انهزاما وانتصارا!!.أشار الكتاب إلى أن ثمة فارق بين الدين والظاهرة الدينية، وبين التدين الدين كمثال ومعتقد مثالي ومعياري، وبين نمط التدين البشري والتاريخي الخاضع لمنطق الصيرورة، وتنتمي موضوع المتحولين دينيا ومذهبيا، لهذا الأخير، فالمتحولون دينيا الذين يعدون مرتدين أو ضالين في عرف من تحولوا عنهم، ومهتدين في مرآة أنفسهم، أو من تحولوا إليهم، هم جزء من الظاهرة الدينية المتفاعلة والمتغيرة سياقا عاما وحالة خاصة، وليس من المقدس متماهيا ومتطابقا معه كما تريدها بعض الأصوات الأيدلوجية الأحادية.جاء كتاب المتحولون دينيا ومذهبيا في 5 فصول، يبحث الفصل الأول في التحولات الدينية بين التقليد والأيدلوجي والتحرير المعرفي، ويأتى الفصل الثاني تحت عنوان التحولات الدينية والمؤسسات الدينية بين النخب والجماهير، ويبحث الفصل الثالث في التحولات الدينية والسياقات الثقافية، ويشتغل الفصل الرابع على التحولات المذهبية نماذج تحليلية، يناقش الفصل الخامس التحولات الدينية والثورات العربية حين يكون التطرف جذابا.