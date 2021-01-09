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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب سجائر إلكترونية ومستلزمات طبية بجمارك سفاجا

السبت 09/يناير/2021 - 09:56 م
تهريب سجائر إلكترونية
تهريب سجائر إلكترونية
راندا التوني
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أحبطت جمارك سفاجا، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي تهريب «شيش» وسجائر إلكترونية وكمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام القانون.

جاء ذلك بناءً على إخبارية سرية مفادها محاولة (م.م.و)، تهريب بضائع أجنبية مخالفة ضمت مشمول بوليصة الشحن رقم 95 ب واردة على العبارة بوسيدون بيان جمركى 175 لسنة 2021 أمتعة شخصية محملة على السيارة رقم 38276421.

تم تشكيل لجنة لمعاينة مشمول البيان الجمركى من محمد إسماعيل، مدير إدارة المكافحة، ومحمد عامر مأمور تعريفة وأحمد كمال ومحمد فيصل ومحسن فرغلى مأموري الحركة ومحمد عبدالرحمن والحسن عيد بالأمن جمركى وهشام عوض مدير الحركة ومصطفى هاشم مدير التعريفة وحمدى صابر مدير مجمع الوارد وثروت محمود وشعبان الريس بالشئون القانونية فتبين وجود 37 شيشة إلكترونية و10 سيجارة إلكترونية و202 قطعة فلاتر وزيوت الشيش الإلكترونية و24 علبة مكمل غذائي و453 قطعة مستلزمات طبية لجراحة الأسنان و35 حقنة شرجية و172 عبوة مستحضرات تجميل (كريمات وملمعات ومثبتات ) و4260 شفرة حلاقة حريمى مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 310 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات.

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