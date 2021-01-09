إحباط تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعى بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعى، بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من أبوظبى مصر، اشتبه تونى فكرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من الإمارات.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من عماد صلاح مأمور الجمرك تحت إشراف أميرة طلبة وتامر رمزى مشرفى الصالة لتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من خصلات الشعر طبيعى بوزن 140 كيلو جرام داخل حقائبه.وقرر عبدالعال نعمان مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 3 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.