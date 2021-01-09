محافظ بني سويف يكلف ببحث شكوى إصابة طفل بخلل في جهازه المناعي

كلّف الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، السبت، وكيل وزارة الصحة ببحث شكوى مواطن من عدم قدرته على تحمل التكلفة الكبيرة لعلاج ابنه الذي يعاني من مرض خلل مناعي، الذي قد تسبب في وفاة 4 أبناء له" بحسب ما أفاد والدهم، موجهًا بفحص حالة الطفل الصحية، والتأكد من التشخيص والتواصل مع وزارة الصحة لعمل اللازم.وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، أنه تواصل مع والد الطفل واستفسر منه عن الوضع الصحي لحالة الطفل الذي أفاد أن ابنه يعاني من مرض خلل بالجهاز المناعي، والدواء المستعمل في علاجه تكلفته كبيرة ويجد صعوبة في توافره، لافتًا إلى أنه كلف مدير إدارة ببا الدكتور طارق عباس بزيارة أسرة الطفل والاطمئنان على حالته الصحية، حيث اطمأن بالفعل مساء اليوم على الطفل بمنزل الأسرة.أشار يوسف إلى أنه جاري التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي وإدارة العلاج على نفقة الدولة بشأن الحالة الصحية للطفل وإمكانية توفير العلاج اللازم، مؤكدًا أنه "تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" لن يدخر جهدًا في سبيل توفير العلاج للطفل.