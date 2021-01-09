غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في بعض شوارع المدينة.أسفرت الحملة المنفذة اليوم التى استهدفت عدد من المنشآت ذات الأنشطة المتعددة والمطاعم الواقعة بأحياء المدينة عن ضبط 18 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، إذ تم تحرير محاضر فورية بغرامة فورية قدرها 50 جنيهًا، إضافة إلى تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع والغرامة لمقهى وورشة مخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠.