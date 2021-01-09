غدًا.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 12.2 مليار جنيه لأجل 357 يوما.وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن يتم طرح أذون خزانة لأجل 182 يومًا، و357 يومًا، وسندات خزانة لأجل 5 سنوات غدا الأحد، على أن يتم طرح أذون خزانة لأجل 91 يومًا، و266 يومًا، وسندات خزانة لأجل 10 سنوات بعد غد الاثنين.