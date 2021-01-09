«مستثمرو بلبيس» تطالب بخفض قيمة الضرائب العقارية على المصانع

قال المهندس عبدالله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إن الصناع بالمنطقة يعانون من ارتفاع قيمة الضرائب العقارية المفروضة على المصانع.وأضاف «الغزالي» في تصريحات لـ«الدستور» أن محافظة الشرقية من أكبر محافظات مصر تمتلك أماكن صناعية مثل العاشر من رمضان وبلبيس والحسينية وغيرهما، مطالبًا وزارة المالية بإعادة النظر في رسوم الضرائب المفروضة على المصانع، وتخفيض قيمتها حتى يستطيع المصنع دفع رواتب العمال، ودفع فواتير الغاز والكهرباء وأعمال الصيانة بالمصانع.وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، أن مصانع بلبيس متخذة كافة الاجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم العمال، والتزام العمال بارتداء الكمامة أثناء العمل، كما تم العمل بنظام الـ 50 % من حجم العمال وتقسيم عدد ساعات العمل على فترات حتى لا يقل حجم الإنتاج.