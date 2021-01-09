بعد ظهوره بترعة الملاح.. خبير بيئي يوضح أسباب ظهور التماسيح

قال مجدي علام، الخبير البيئي، إن ظاهرة ظهور التماسيح في الترع بارزة في منطقة أبورواش، لأنهم يقوموا بتربية الحيوانات والكائنات المفترسة، وتوسعوا في بيعها، وأصبحت تجارة مربحة ويتم الاستعانة بها في الملاهي والحفلات.وتابع الخبير البيئي لـ"الدستور" أنه ليس غريبا على بيئة النيل ظهور تماسيح، وظهوره لا يشكل خطورة ولم يكن ظهوره صدفة.وسيطرت حالة من الذعر بين أهالي منطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط، أمس، عقب ظهور أحد الزواحف يشبه التمساح بترعة الملاح، وبالمعاينة الأولية تبين أنه حيوان الورل النيلي.