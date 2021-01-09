خلال الساعات الماضية يبحث الكثير من المواطنين على رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد والخطوات، بعد فتح الباب لإضافة مواليد جدد على دعم بطاقة التموين خلال الأيام الماضية، حيث يعمل الموقع علىتلبية احياجات المواطنين عبر الشبكة العنكبوتية، للتيسير عليه من عدم الذهاب إلى مقار التموين في ظل ما يمر به العالم من جائحة كورونا المستجد.

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

ويمكن للمواطنين الذين يرغبون في معرفة رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد على دعم بطاقة التموين على الموقع الأكثر بحثا على محركات البحث الشهيرة وهو: www.tamwin.com.eg ، حيث يتم ما يقرب من 80% من الخدمات التموينية عبر الموقع.





ووفقا لما صرحت به وزارة التموين، فإنه يجري تطوير ما يزيد عن 1412 مكتبا للتموين وتحويلهم إلى 535 خلال السنوات المقبلة إلى التحول الرقمي لتلقي خدمات المواطن المتعلقة بالتموين مثل إضافة مواليد واستخراج بدل فاقد، وإضافة الزوجية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة.





كيفية إضافة مواليد إلى بطاقة التموين على موقع دعم مصر

يستطيع المواطن الذي يريد إضافة أفراد على بطاقة التموين الدخول عبر الرابط الذي سبق ذكره على بوابة دعم مصر، وأن يقوم باختيار خانة "ضم أفراد أسرتي"، ويكتب البيانات المتعلقة ببطاقة التموين من الأسم الرباعي ورقم البطاقة والمحافظة وإدارة التموين التابع لها، وتحميل شهادة الميلاد وجميع المستندات المطلوبة لإضافة المواليد، ثم النقر على كلمة حفظ، وتقديم طلب الإضافة، ومتابعة ما يجري عبر الموقع.

تسجيل أرقام الهاتف على موقع دعم مصر

اقرأ ايضا: رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد على بطاقة التموين ويمكن للمواطن الذي يريد تسجيل رقم المحمول الخاص به على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر لابد أن يتوفر شروط منها: أن يكون الرقم مسجلا باسم صاحب البطاقة حتى يمكنه معرفة جميع الخدمات الإلكترونية.



