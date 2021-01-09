دينا فؤاد: أعشق شريهان ونور الشريف صاحب فضل عليا.. وأتمنى العمل مع شريف عرفة وطارق العريان

- سعيدة بالتعاون مع النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز بـ"اللى ملوش كبير" ويعرض رمضان

- "حنان" بمسلسل جمال الحريم شخصية مركبة وسعيدة بتصدرها تريند "تويتر"

كما وجهت الشكر إلى المخرجة منال الصيفي لأنها قالت لي: "أنا أتحدى بيك هذا الدور بالفعل كان تحدي وكل فريق العمل كان في منتهى الاحترافية وهذا كان سبب في خروج العمل بهذا الشكل الجيد".



وعلى جانب آخر، أشارت دينا فؤاد إلى أنها سعيدة بالتعاون مع النجمة ياسمين عبد العزيز في مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي سيعرض في رمضان المقبل.





وأضافت دينا فؤاد أن ياسمين عبد العزيز قدمت العديد من الأعمال الفنية الرائعة سواء في مجال الدراما والسينما، وأن المسلسل بطولة الفنان أحمد العوضي.



وتابعت: "بدأت في تصوير أولى مشاهدي باحداث المسلسل وسيعرض في شهر رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف عمرو محمود ياسين، وتجسد دينا شخصية "قدرية" وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي.



وعن بدايتها، قالت: "كنت مذيعة وأثناء إجراء أحد الحوارات مع الزميل شريف نادر الصحفي طلبت منه التمثيل مع نور الشريف فاتصل به وطلب مقابلتي، وذهبت لنور الشريف وجلس ينظر إلي وأمامه سيناريو مسلسل الدالي ثم طلب مني أن أقوم بعمل ورشة لدي المخرج محمد عبد الهادي وبالفعل ذهبت لورشة إعداد الممثل واتصل به، ثم بعد ذلك أسند إلى أحد الأدوار المهمة في مسلسل الدالي وبدأ هو شخصيا بتدريبي على الشخصية لأني كنت وجه جديد، ولكني خرجت من هذا العمل لبطولة في السينما بفيلم "حلم العمر" مع حمادة هلال.



وتابعت أنا أعشق التمثيل اعشق شريهان فهي تجري في دمي شريهان احبها ومتيمة بشخصياتها فى الفوازير وهي حالة فنية لن تتكرر" .



وعن الجانب الفني قالت النجمة دينا فؤاد إنها تتمني العمل مع المخرج شريف عرفة والمخرج طارق العريان والمخرج محمد ياسين وأنها كانت تتمنى العمل مع الراحل وحيد حامد والذي صدمت برحيله.



يذكر ان مسلسل " جمال الحريم " يشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والنجمة دينا فؤاد والنجم القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.



ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى أم سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

أعربت النجمة دينا فؤاد عن سعادتها بردود الفعل عن دورها فى مسلسل " جمال الحريم" وشخصية "حنان" والتى أصبحت تريند موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد فى جمال الحريم"، بعد تألقها فى العمل، وتزامنًا مع عرض المسلسل على قناة DMC، حيث يتصدر نسب المشاهدة، ويحقق صدى واسع منذ عرض حلقاته الأولى.وأضافت دينا فؤاد أن شخصية "حنان" صعبة ومركبة، وخضعت للكثير من التدريبات، وقامت بتحضيرات عديدة لإتقان تجسيد تلك الشخصية "حنان"، وفكرة المسلسل نفسها مأخوذة عن قصة حقيقية وحكاية حدثت في الواقع.ووجهت الشكر إلى شركة "سينرجي" التي قدمت معها أكثر من عمل وكانت السبب في تكريمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مسلسل "الاختيار" وهذا كان شرف حظيت به، والشركة بالفعل لها فضل كبير علي.