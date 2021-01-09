بالأسماء.. مستشفى نصر النوبة يستقبل 13 حالة كورونا

استقبل مستشفى نصر النوبة المركزي بأسوان 13 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ9 أيام الأولى من شهر يناير الجاري بعد ثبوت إيجابية المسحات الطبية لهم منهم من داخل المركز، وآخرون تابعين لمركز كوم أمبو؛ نظرًا لأن المستشفى بها عدد قليل، فإنها تقدم الخدمات الطبية للمراكز الأخرى إذا لزم الأمر.''الدستور'' يرصد بيانات الـ13 حالة المصابة بفيروس كورونا المستجد بمركز نصر النوبة وهم:"م. ح. ع"، مقيم في قرية خور بحري- كوم أمبو، تبلغ من العمر 65 عامًا، " س. ع. م"، مقيمة في قرية عنيبة-نصر النوبة، تبلغ من العمر 63 عامًا، " س. ه. م"، مقيمة في قرية النجاجرة - مركز ومدينة كوم أمبو، تبلغ من العمر 49 عامًا، و"ح. ا. د"، مقيمة بشارع خالد ابن الوليد- مدينة نصر النوبة، تبلغ من العمر 75 عامًا، و"س. ع. ح"، مقيمة بقرية توشكي غرب- نصر النوبة، تبلغ من العمر 41عامًا.كما ضمت القائمة "م.ص.م"، مقيمة بقرية توماس وعافية- نصر النوبة، 85 عامًا، و"ص.ص.ج"، مقيمة في قرية بلانه، 31 عامًا، "ع. ج.م"، مقيمة بقرية عنيبة، 90 عامًا، "م. خ. م"، مقيمة بقرية توماس وعافية، نصر النوبة، 91 عامًا، ه.م.س"، مقيمة في قرية توشكي غرب، 35 عامًا، و"م. ح. م"، مقيم في قرية كشتمنة، وتبلغ من العمر 51 عامًا، و"م. م. ع"، مقيم في منطقة البيارة التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو، وتبلغ من العمر 73 عامًا، و"ا. ح. ا"، مقيمة بقرية كرم الديب - كوم أمبو، تبلغ من العمر 58 عامًا.