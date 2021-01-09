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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولي يتوقع تعافي «إفريقيا جنوب الصحراء» في 2021

السبت 09/يناير/2021 - 10:10 م
البنك الدولي
البنك الدولي
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توقع البنك الدولي، السبت، أن تشهد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تعافيًا معتدلًا في 2021، لافتًا إلى أنها ستحقق نموا قدره 2.7%.

وحذر البنك، في طبعته نصف السنوية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، من تعرض هذه المنطقة لعدة مخاطر سلبية، متوقعًا أن يكون النمو في الشركاء التجاريين الرئيسيين أقل من المأمول، وذلك في ضوء ارتفاع الدين العام بشكل كبير، والذي بلغ نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، خلال العام الماضي.

ووفقا للتقرير، فإن التعافي في الاستهلاك والاستثمار قد يكون أبطأ مما كان متوقعًا من قبل، متوقعا أن تتسارع الصادرات تدريجيًا مع انتعاش أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين.

أشار التقرير إلى أن تعافي النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة والناشئة الرئيسية، وفي الشركاء التجاريين الرئيسيين في المنطقة (أوروبا والصين والولايات المتحدة) مرهون بالإعلانات المشجعة حول تطوير ونشر لقاحات كوفيد -19 بالإضافة إلى برامج التحفيز المالية الجديدة.

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