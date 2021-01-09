الأرياني يحذر من التبعات الخطيرة لممارسات الحوثي

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، من التبعات الخطيرة لممارسات ميليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة ‎صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، من محاولات ممنهجة لتزييف الوعي الوطني وطمس الهوية اليمنية وتعميم الشعارات والطقوس الإيرانية، وتمجيد رموز الإرهاب الإيراني، وتحويل تلك المناطق إلى مستعمرة فارسية.وأوضح الأرياني- في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)- أن ميليشيا الحوثي استبدلت النشيد الوطني للجمهورية اليمنية بنشيد الثورة الخمينية؛ لتدشين فعالياتها الطائفية في العاصمة المختطفة ‎صنعاء في دلالة لمستوى الانقياد والتبعية الكاملة لنظام الولي الفقيه في إيران.وطالب الأرياني الدول العربية بإدراك التبعات الخطيرة لاستلاب هوية اليمن وانتزاعها عن محيطها الجغرافي وتأخير حسم معركة استعادة الدولة على الأمن القومي العربي والأمن والسلم في المنطقة، والوقوف الجاد مع الدولة والشعب اليمني الذي يخوض معركة تاريخية في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني.‏كما دعا المجتمع الدولي- في مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن- لمغادرة مربع الصمت وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج، والقيام بمسئولياتها القانونية والأخلاقية في وقف العدوان الإيراني السافر على اليمن والذي خلف مأساة إنسانية هي الأكبر في التاريخ.