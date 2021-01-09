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السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

التلفزيون الصيني يبرز قرار إلغاء عمولات السحب من الصراف الآلي بمصر

السبت 09/يناير/2021 - 09:50 م
السحب من الصراف الآلي
السحب من الصراف الآلي بمصر
سناء إسماعيل
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سلط التلفزيون الصيني الضوء على قرار البنك المركزي المصري مد فترة إلغاء المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري والسحب والإيداع بماكينات الصراف الآلي لستة أشهر تمتد حتى يوليو المقبل.

وقال التلفزيون الصيني في تقريره إن هذا ليس القرار الوحيد الذي اتخذ من البنك المركزي المصري، مضيفًا أن مبادرة تمويل القطاع السياحي بضمان وزارة المالية كان كذلك من ضمن المبادرات.

واستعرض التلفزيون الصيني، آراء عدد من المواطنين في مصر وعدد من الخبراء حول أهمية قرار البنك لمركزي والذين أعربوا عن إشادتهم وتقديرهم لهذه الخطوة والتي خففت عنهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

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