التلفزيون الصيني يبرز قرار إلغاء عمولات السحب من الصراف الآلي بمصر

سلط التلفزيون الصيني الضوء على قرار البنك المركزي المصري مد فترة إلغاء المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري والسحب والإيداع بماكينات الصراف الآلي لستة أشهر تمتد حتى يوليو المقبل.وقال التلفزيون الصيني في تقريره إن هذا ليس القرار الوحيد الذي اتخذ من البنك المركزي المصري، مضيفًا أن مبادرة تمويل القطاع السياحي بضمان وزارة المالية كان كذلك من ضمن المبادرات.واستعرض التلفزيون الصيني، آراء عدد من المواطنين في مصر وعدد من الخبراء حول أهمية قرار البنك لمركزي والذين أعربوا عن إشادتهم وتقديرهم لهذه الخطوة والتي خففت عنهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.