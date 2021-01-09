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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حقيقة إصابة محمد قمصان بالسرطان

السبت 09/يناير/2021 - 08:48 م
محمد قمصان
محمد قمصان
هاجر رضا
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محمد قمصان، شاب تأرجحت أيامه ما بين السعادة تارة والحزن تارة أخرى، بمجرد علمه بأنه مصاب سرطان تحديدًا "لوكيميا"، أصيب ببعض من الشقى في الكِبر خاصة بعد تشخيص حالته لمدة عامين بالخطأ.

عندما استبّد المرض بجسد الشاب العشريني، ابن محافظة كفر الشيخ، قرر الإعلان عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأصدقائه ليلاقي دعم منهم لاستكمال رحلة علاجه ضد هذا الوحش، وبالفعل لاقى دعم من حوله، إلا أنه على مدار عامين ابتعد كل هؤلاء إلا القليل.

حاول قهر المرض اللعين والتغلب عليه برفع شعار «قمصان أقوى من السرطان»، حتى أصبح أيقونة لكل المرضى، إلا أنه قبل 4 أيام نشر منشورا عبر صفحته الشخصية محتواه الفشل قائلًا: "حاولت انتصر لكن فشلت وحاسس أن النهاية قربت وكلنا هنموت".

وسرعان ما انتشر المنشور عبر الواقع الافتراضي، إلا أن اليوم دوّن عدد من أصدقائه هاشتاج يحمل اسم "افضح قمصان" من قِبل أصدقائه، حيث قالوا إنه ليس مريضًا بالسرطان، وإنما يدعي ذلك لتحقيق شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق نسب مشاهدة عالية على قناته بموقع يوتيوب.

لم يختفِ قمصان بعد هذا الهاشتاج بل قرر الهجوم على من هاجموه، فظهر عبر "الدستور" بفيديو برفقة والدته وأظهر الآشعة والتحاليل التي تظهر حقيقة مرضه وإصابته بالسرطان، قائلًا: "بقالى ٤ سنين تعبان.. حسبى الله ونعم الوكيل فى اللي مش مصدقين".

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