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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 3 وشلل يضرب الحياة في مدريد جراء عاصفة ثلجية

السبت 09/يناير/2021 - 09:24 م
عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم السبت، جراء عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا وتسببت في شلل في جزء من البلاد وخصوصًا العاصمة مدريد، وصُنفت على أنها الأعنف منذ 50 عامًا.

وأعلنت السلطات الإسبانية حالة الإنذار القصوى في وسط البلاد الذي يشهد رياحًا شديدة مصحوبة بتساقط متواصل للثلوج، كما أُغلقت كل التقاطعات وعُلقت حركة القطارات والرحلات الجوية، وطلبت السلطات من السكان ملازمة منازلهم، كما طلب رئيس بلدية العاصمة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا تعزيزات من الجيش لمواجهة تداعيات العاصفة، حسب النسخة الإلكترونية لصحيفة "إل باييس" الإسبانية.

وحذّر ألميدا من أن "الوضع في غاية الخطورة".. داعيًا سكان مدريد إلى عدم الخروج من منازلهم.. وقال: "نعمل على فتح الطرق المؤدية إلى المستشفيات في أسرع ما يمكن لكن الأمر صعب طالما أن الثلج يتساقط".

من جانبه، دعا وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا المواطنين إلى "تفادي التنقلات والالتزام بتعليمات أجهزة الطوارئ"، موصيًا بـ"إبداء أكبر قدر من الحيطة في مواجهة العاصفة فيلومينا".

وقال: "إن كان عدد الحوادث محدودًا نسبيًا على الرغم من الظروف الجوية البالغة الصعوبة، فإننا نأسف لوفاة ثلاثة أشخاص"، مشددًا على أن "الثلوج ستتحول إلى جليد" في الأيام المقبلة مع ترقب هبوط درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات تحت الصفر الأسبوع المقبل.

وأسعفت فرق الإغاثة وكاسحات الثلوج التابعة للجيش نحو 1500 سائق سيارة محاصرين بالثلج.

بدورها، أعلنت رئيسة المنطقة إيزابيل دياز أيوسو عن أن كل المؤسسات التربوية من دور حضانة ومدارس وجامعات ستبقى مغلقة الإثنين والثلاثاء، "بانتظار أن نرى كيف سيتطور الوضع". وأغلقت المتنزهات العامة وأوقفت حافلات النقل المشترك وعمليات جمع النفايات، أما مطار مدريد- باراخاس الدولي المغلق منذ مساء الجمعة، فسيبقى مغلقًا السبت "لأسباب أمنية".

وألغيت حوالي 30 رحلة الجمعة، كما اضطر عدد مماثل من الرحلات للهبوط في مطارات أخرى.
كما تسببت العاصفة الثلجية في تأجيل مباراة في الدوري الإٍسباني لكرة القدم بين أتلتيكو مدريد وأتلتيكو بلباو حتى إشعار آخر بعدما لم تتمكن الطائرة التي تقل لاعبي الفريق الباسكي من الهبوط، كما ألغيت مباراة في كرة اليد بين إسبانيا وكرواتيا كانت مقررة اليوم في مدريد، على ما أفاد الاتحاد الإسباني.

وألغيت كل رحلات القطارات من مدريد وإليها، وفق ما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد (رينفي)، وعلق قسم من الرحلات على اثنين من خطوط قطارات الأنفاق في العاصمة.

وإضافة إلى مدريد، طالت العاصفة الثلجية بشدة مناطق أراغون وفالنسيا وكاستيا لا مانتشا وكاتالونيا، مع توقع انتقال العاصفة الأحد إلى شمال إسبانيا.

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