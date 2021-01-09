إصابة شخصين في تصادم قطار بسيارة ودراجة نارية بالمنوفية

استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي اليوم السبت، مصابين اثنين جراء تصادم «قطار بنها - ميت غمر» بسيارة ملاكي ودراجة نارية أمام مزلقان ميت بره بمركز قويسنا بالمنوفية.وتلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار رقم 817 القادم من بنها إلى ميت غمر أمام مزلقان ميت بره دائرة المركز وسيارة ملاكي ودراجة نارية نتج عنه 3 إصابات.بالانتقال والفحص، تبين للرائد أحمد شمس، رئيس مباحث قويسنا تصادم قطار وسيارة ملاكي ماركة لانسر تحمل أرقام 5412 قيادة ص.ع، ش، 47 عامًا، مقيم قرية ميت بره بدون إصابات، ودراجة نارية 302162 منوفية ز.ه‍، ع، 15 عامًا، مقيم عزبة منشية التابع لقرية كفور الرمل مصاب ببتر في القدمين وكسر باليد اليمنى وكدمات بالوجه، كما أصيب ي. و.ع، 13 عامًا، بجروح في الوجه والرأس.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة القطارات، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.