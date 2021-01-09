وفاء عامر: لم نبدأ تصوير حلقات «إلا أنا» و«بنات موسى» بها مفاجأة

أكدت النجمة وفاء عامر أنها لم تبدأ حتى الآن تصوير مسلسل «إلا أنا» حكاية «بنات موسى» التي عُرض منها 10 حلقات من قبل ضمن 8 حكايات قدمتها شبكة قنوات «دي إم سي».وأوضحت وفاء عامر في تصريحات لـ«الدستور»، أن التصوير لم يتم تحديد موعده حتى الآن وفكرة تقديم الحكاية مسلسل طويل فكرة جيدة والحماية تستدعى ذلك؛ لأنها لاقت نجاحا كبيرا في فترة عرض الـ10 حلقات.وأشارت وفاء عامر إلى أن الحكاية عند تقديمها مسلسل كبير ستكون بها مفاجات كثيرة خاصة مع العم الشخصية التي يقدمها الفنان صبري فواز والأم التي توفي زوجها وهي الشخصية التي أقدمها في المسلسل.