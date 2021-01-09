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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل.. مواعيد صرف مرتبات يناير 2021

السبت 09/يناير/2021 - 09:33 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
نعمات مدحت
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يرغب المواطنين في معرفة تفاصيل مواعيد صرف مرتبات يناير 2021 في ظل الظروف التي يمر بها العالم من اجيتاح فيروس كورونا المستجد الذي راح ضحيته الآلاف حول العالم وتكبد خسائر كبيرة، وتوقف بعض الأنشطة في الدولة وتخفيف العمالة بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مما أدى إلى تدهور الحالة الإقتصادية لبعض الأسر المصرية.

مواعيد صرف مرتبات يناير 2021

ووفقا لما أعلنته وزارة المالية عبر بيانات رسمية، فإن موعد صرف مرتبات شهر يناير الجاري 2021، يبدأ من يوم الأحد الموافق 24 يناير حتى يوم 26 من الشهر ذاته، وذلك تخفيفا على ماكينا الصراف الآلى من عدم التكدس والازدحام عليها، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين من فيروس كورونا، ووفقا لتعليمات مجلس الوزراء لمواجهة الأزمة الحالية باتخاذ التدابير اللازمة.

موعد صرف مرتب يناير للمجموعة الأولى 2021

وأما عن الوزارات التي من المقرر صرف مرتب  لها يوم الأحد الموافق 24 يناير، جاء كالتالي: الصحة، الاتصالات، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، التموين، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة واقتصادية.

كما يشمل وزارات: الداخلية، الثقافة، الآثار، الأوقاف، الإسكان، التجارة، الصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول، والجهات التابعة لها  ومديريات الإسكان والمرافق، ويضم صرف أول يوم مديريات الخدمات بالمحافظات: الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، والقوى العاملة.

موعد صرف مرتب يناير للمجموعة الثانية 2021

وأما عن المجموعة الثانية التي من المقرر أن يتم صرف مرتب يناير لها يوم الاثنين 25، كانت كالآتي: الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط، ، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، إضافة إلى دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

وأما عن الهيئات المستقلة جاءت كالتالي: القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة الإدارية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

صرف مرتبات يناير المجموعة الثالثة

وأما عن المجموعة الثالثة، فإنه تقرر صرف مرتب يناير لها يوم الثلاثاء 26، وجاءت كالتالي: وزارات: التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهم، كما يشمل مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة، 
 
وبعد معرفة مواعيد صرف مرتبات يناير 2021 ، تقرر صرف بعض الهيئات المستقلة في اليوم الأخير، الثلاثاء 26 يناير، وهي: الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية.
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