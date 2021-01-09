إيطاليا: 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، 19 ألفا و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 483 وفاة جديدة بالفيروس.وذكرت الوزارة- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم- أن عدد الإصابات الإجمالي بعدوى كورونا في إيطاليا وصل إلى مليونين و257 ألفا و866 حالة.وأضافت أنه تم رصد 483 وفاة جديدة جراء المرض؛ ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 78 ألفا و394 متوفى، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا مليونا و606 آلاف و630 شخصا، بعد رصد 17040 حالة شفاء، بينما لا يزال 572 ألفا و842 حالة تعد نشطة.وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد للوفيات جراء المرض.