تموين سنورس: تحرير 2020 محضرًا ومخالفة خلال عام 2020

أعلنت إدارة تموين سنورس، برئاسة المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم، أنه تم تحرير عدد 2020 محضر ومخالفة خلال عام 2020.وأكد المهندس هشام سعيد مدير الإدارة أنه تم ضبط 27 طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء، وضبط 19،750 طن دقيق تصرفات وتجميع وتهريب جزء من حصه الدقيق بالمخابز.كما تم ضبط عدد 1325 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 1250 كيلو أسماك مجمدة، وضبط 14 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 1425 كيلو زبدة مغشوشة، وضبط عدد 4800 علبة شيكولاتة مقلدة علامة تجارية شهيرة.وقال المهندس هشام إنه تم ضبط أعداد كبيرة من السلع التموينية قبل تهريبها للسوق السوداء وعددهم 5،430 طن سكر تمويني، وضبط عدد 3327 زجاجة زيت تمويني، وضبط 457 بطاقة تموينية تم ضبطها بالمخابز، وضبط عدد 196 أسطوانة بوتاجاز مختلف الأحجام ما بين مهربة وبدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية عدد 42972 كمامة طبية مصنع بدون ترخيص، وعدد 20200 سرنجات وجوانتيات طبية وعدد 100 لتر كحول.كما تم تحصيل كل الغرامات المستحقة على المخابز والتجار والمستودعات، وإعدام المضبوطات الفاسدة والمنتهية الصلاحية بالمدفن الصحى بكوم أوشيم بعد قرار النيابة.