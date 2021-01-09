رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تموين سنورس: تحرير 2020 محضرًا ومخالفة خلال عام 2020

السبت 09/يناير/2021 - 09:16 م
تموين
تموين
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت إدارة تموين سنورس، برئاسة المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم، أنه تم تحرير عدد 2020 محضر ومخالفة خلال عام 2020.

وأكد المهندس هشام سعيد مدير الإدارة أنه تم ضبط 27 طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء، وضبط 19،750 طن دقيق تصرفات وتجميع وتهريب جزء من حصه الدقيق بالمخابز.

كما تم ضبط عدد 1325 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 1250 كيلو أسماك مجمدة، وضبط 14 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 1425 كيلو زبدة مغشوشة، وضبط عدد 4800 علبة شيكولاتة مقلدة علامة تجارية شهيرة.

وقال المهندس هشام إنه تم ضبط أعداد كبيرة من السلع التموينية قبل تهريبها للسوق السوداء وعددهم 5،430 طن سكر تمويني، وضبط عدد 3327 زجاجة زيت تمويني، وضبط 457 بطاقة تموينية تم ضبطها بالمخابز، وضبط عدد 196 أسطوانة بوتاجاز مختلف الأحجام ما بين مهربة وبدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية عدد 42972 كمامة طبية مصنع بدون ترخيص، وعدد 20200 سرنجات وجوانتيات طبية وعدد 100 لتر كحول.

كما تم تحصيل كل الغرامات المستحقة على المخابز والتجار والمستودعات، وإعدام المضبوطات الفاسدة والمنتهية الصلاحية بالمدفن الصحى بكوم أوشيم بعد قرار النيابة.

موضوعات متعلقة

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

الصور

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

الأكثر قراءة

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الآن.. تردد سى بى سى الجديد 2021 cbc وأهم البرامج والمسلسلات

مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

حفلات مترافقة مع فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقى الخروج من الركود

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «فساد الأمكنة» لصبري موسى

أمهات الأدباء 11| والدة صلاح جاهين.. استقالت لتتفرغ لتربيته وتعليمه

دار «روافد» تطرح رواية «وهم يُنكِرون» لــ إسراء إمام

القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الميلاد المجيد بالحديقة الثقافية