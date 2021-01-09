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الثقافة

أمهات الأدباء 11| والدة صلاح جاهين.. استقالت لتتفرغ لتربيته وتعليمه

السبت 09/يناير/2021 - 09:26 م
صلاح جاهين
صلاح جاهين
آلاء حسن
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بحي شبرا وتحديدًا في شارع جميل باشا، ولد الشاعر ورسام الكاريكاتير صلاح جاهين (25 ديسمبر 1930 - 21 أبريل 1986)، لوالده المستشار بهجت حلمي الذي كان يعمل في السلك القضائي، فشغل عدة مناصب كوكيل نيابة ورئيس محكمة استئناف المنصورة، ودرس الفنون الجميلة، وكذلك الحقوق، ووالدته السيدة أمينة حسن.

كان صلاح جاهين هو الأكبر بين إخوته، كان أخا لثلاث بنات هن: بهيجة، وجدان، وسامية، وكانت ولادته صعبة للغاية، وتعرضت والدته حينها للخطر، وولد شديد الزرقة دون صرخة حتى ظن المحيطون به أنه "ميت"، ولكن جاءت صرخة الطفل دليلًا على ولادة طفل ليس كغيره من الأطفال، وقيل إن ولادته المتعثرة تركت أثرًا في حياته، وتسبب في عدم استقرار حالته المزاجية، بجانب الحدة في التعبير عن مشاعره سواء الفرحة أو الحزينة.

في مقال نشر بمجلة "الدوحة" بعنوان "عصير حياتي: صلاح جاهين"، كشف جاهين أن ريح الزمن حملت بذور أسرته وذرتها هنا وهناك.. من القليوبية حتى شاطئ البحر المتوسط عند فارسكور، مؤكدًا: لكني قاهري حتى ثالث جد، الأم من السبتية، والأب من الحسين، وكان قاضيا، وعندما توفي كان رئيس محكمة الاستئناف قانوني، والمثل يقول: "خد شغلة أبوك، ولو كان حرامي"، وقد أصر هو على أن يعطيني شغلته، أدخلني كلية الحقوق ولم أكن أحب القانون، لهذا خرجت من الكلية مثلما دخلتها، لم أدرس شيئا.

كان صلاح جاهين يتمتع منذ صغره بموهبة الحكي، إذ كان يقرأ كل ما كانت تقع عليه عيناه ثم يقص الرواية على شقيقاته الثلاث بأسلوب سلس وشيق، ويعود الفضل في حبه للقراءة لوالدته، التي قال عنها: قبل أن أتعلم المشي، تعلمت القراءة والكتابة وعمري 3 سنين، أمي كانت مدرسة، استقالت لتتفرغ لتربيتي، وبدأت تعلمني، وفي شهور قليلة كنت أقرأ وأكتب وأضرب وأقسم.

اعتادت والدة صلاح جاهين أن تروي له القصص العالمية والأمثال الشعبية بأسلوبها الجميل والشيق، جعله يعشق القراءة والحكي، فضلا عن مكتبة جده الكاتب أحمد حلمي الذي كان يمتلك مكتبة كبيرة بشارع أحمد حلمي بشبرا، تزخز بالعديد من الكتب في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المكتبة نشأ ولعه بالمكتبات التى كانت أول ما يبحث عنه فى كل محافظة تنتقل إليها الأسرة برفقة الوالد الذى حتمت عليه وظيفته كثرة الانتقال.

كانت لنشأة صلاح جاهين أثر كبير في حياته، وبدأت تظهر مواهبه واحدة تلو الأخرى، من الحكي والقراءة، للشعر، والرسم، والتمثيل، وإنتاجه للعديد من الأفلام، وكتابته لعدد من سيناريوهات الأفلام، وتأليف الأغاني، وغيرها، ورحل تاركا إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الخالدة حتى الآن.

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