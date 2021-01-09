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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

التصالح حياة.. «حياة كريمة» لتخيف العبء عن الأسر المتعثرة

السبت 09/يناير/2021 - 08:59 م
طلبات التصالح
طلبات التصالح
سمر عبدالله
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دور عظيم تقوم به مؤسسة حياة كريمة، الذراع المجتمعية لشباب البرنامج الرئاسي، على أرض الواقع حيث تساعد مؤسسة حياة كريمة الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، للارتقاء بمستوى معيشتهم، وتحقيق كل ما يرغبون به على المستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي أيضًا، إلا أن جهود المؤسسة لم تقتصر على ذلك فقط، حيث أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "التصالح حياة".

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مباردة "التصالح حياة" في 25 سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الـدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعـات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كرهة بتوفير ١٥٠ مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات الجمهورية.

وحددت مؤسسة حياة كريمة عددًا من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبـادرة "التصالح حياة"، وهي أن يستوف طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أى ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار-  أرض- رصيد بالبنك - محال تجارية- سيارة وغيرها"، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الـدخل أو الفئات الأكثر احتياجًا أو الأولى بالرعاية والـدعم، وأن يستوفي كل المستندات القانونية، بما في ذلـك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثرًا في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

ويتم تنفيذ مبادرة التصالح حياة على ثلاث مراحل، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، ومشاركة المحافظين ونواب المحافظين في المحافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة
حياة كريمة.

كما يشارك خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.

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