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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«التأديبية» تبرئ مسئولين بمحلية غرب أسيوط من عدم المحافظة على مستحقات الدولة

السبت 09/يناير/2021 - 10:15 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، باحث قانونى بديوان عام محافظة أسيوط سابقًا، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بذات الديوان من تهم عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إخلاء منازل ملك الدولة الخالية من القاطنين.

وقضت المحكمة بعدم الاختصاص نوعيًا بنظر الدعوى التأديبية تجاه مدير صندوق الخدمات المحلية، مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، مهندس تنظيم بالوحدة المحلية بحي شرق أسيوط سابقا، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة التأديبية بمحافظة أسيوط للاختصاص، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال واقعة فقد عدد (2) ملف متعلقين بعقود الإيجار المبرمة مع صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام محافظة أسيوط، وأهمل في الحفاظ على ملفات عقود الإيجار؛ مما أدى إلى فقد عدد (2) ملف.

وتقاعست الثانية عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل ورثة مواطن لقيامهم بإعادة التعدي ببناء دور أرضي وأول علوي على أرض من أملاك الدولة بجسر الحمراء بأسيوط، عقب إزالة التعدي السابق منهم عام ٢٠١٤ بالمخالفة للتعليمات.

وتقاعس الثالث، عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ توصيات اللجنة بالمخالفة للتعليمات.

وأهمل الرابع في الإشراف والمتابعة على أعمال المحقق في إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة أسيوط مما ترتب عليه عدم تنفيذ توصيات اللجنة والمتمثلة في الإجراءات القانونية، الواجب اتخاذها للحفاظ على مستحقات المحافظة، واتخاذ إجراء قانوني عاجل من شأنه الاستحواذ على المنزلين الخاليين من السكان بالمخالفة للتعليمات.

وتقاعس الخامس عن استكمال الإجراءات القانونية قِبَل ورثة مواطن لبناء الدور الأرضي على خط التنظيم بمنطقة الحمراء بجسر الصليبة بدون ترخيص حتى عام ٢٠١٤، والمتمثلة في تحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة والغرامة اليومية بالمخالفة للتعليمات.

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