توقعات بترك أردوغان منصبه برئاسة «العدالة والتنمية» في مارس

كشف النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، جورسل تكين، اليوم السبت، عن أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيترك منصبه في رئاسة حزب العدالة والتنمية، خلال مؤتمر الحزب، المقرر انعقاده في مارس المقبل.وقال تكين، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «الساعة 20» الذي تقدمه الإعلامية التركية، أوزليم جورسيس على قناة «خلق تي في»: «هناك حديث جاد في الكواليس. سوف يستقيل أردوغان من رئاسة الحزب في هذا المؤتمر. وقد يأتي اسم آخر. وسيكون هناك تغيير شكلي، وربما يكون نعمان كورتولموش أو بن علي يلدريم هما البديلان وإن كان يلدريم أقربهما».