القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الميلاد المجيد بالحديقة الثقافية

احتفل المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، بعيد الميلاد المجيد بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.وبدأ الاحتفال بكلمة للكاتب محمد ناصف، رئيس المركز، هنأ فيها الأطفال بالعام الجديد وبعيد الميلاد المجيد، ثم بدأ الاحتفال بعرض الساحر للفنان نبيل بركات، وقدمت فرقة كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض مجموعة من الأغانى منها "كلنا واحد، اوعى كورونا تبقى جيوش، حلاوة شمسنا"، بالإضافة إلى بعض الأغنيات باللغة الإنجليزية، ثم عرض لمسرح العرائس تقديم الفنانة رحمة محجوب، واختتم الحفل بمجموعة من العروض الاستعراضية التى قدمتها فرقة أطفال الحديقة الثقافية.جدير بالذكر أنه قد تم بث الحفل مباشرًا على صفحة المركز على الفيسبوك، كما أن الحفل قد أقيم بعدد محدود من الأطفال مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.