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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: «الدواخلية» من أكبر محطات صرف الدلتا

السبت 09/يناير/2021 - 08:57 م
محطات صرف الدلتا
محطات صرف الدلتا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تعد محطة الدواخلية واحدة من أكبر محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي بمحافظات الدلتا حيث تم تدشينها على مساحة 34 فدانًا (٢٦ فدانًا للصرف الصحي بطاقة 160 ألف م٣ يوم و٨ فدادين للصرف الصناعي بطاقة 40 ألف م٣ يوم، ليستفيد منها 750 ألف نسمة من أبناء مركز المحلة الكبرى).

بدأت شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو) بتنفيذها في يناير ٢٠١١، والانتهاء منها ودخولها الخدمة في 2019 بإجمالي تكلفة 450 مليون جنيه، لتخدم مناطق "مدينة المحلة الكبرى، قرية الدواخلية، العامرية – دنوشر – الأبشيط – السجاعية – محلة أبو على – محلة حسن – منشأة الأمراء – الراهبين"، كما ستخدم قرى مخطط ربطها وهى: "كفرالجنينة – ميت الليث هاشم – ديرب هاشم – الجابرية – القيراطية – كفرالعبايدة – بلقينا".

وقال طارق رحمي، محافظ الغربية إن المحطة تعمل على الاستفادة من مياه الصرف بعد معالجتها وفصل العناصر التي قد تسبب مشاكل بيئية وصحية ضارة للمواطنين في ظل انتشار العديد من المصانع ذات الأنشطة المختلفة بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

كما ستساهم المحطة في استيعاب الكميات المتزايدة من مياه الصرف الصحي والصناعي بمركز ومدينة المحلة والقرى المجاورة والقضاء على مشكلة التلوث وإعادة الاستفادة من المياه المعالجة.

أشار محافظ الغربية إلى أنه تمت إزالة معوقات التنفيذ من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وعقد العديد من الاجتماعات التنسيقية، لسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المقررة، كما تم التوجيه لشركة مياه الشرب والصرف برصف الشوارع داخل المحطة ودهان الواجهات.

أضاف المحافظ أنه تمت متابعة التنفيذ من خلال الزيارات التفقدية للمحطة أكثر من مرة، كما تم رصف الطريق المؤدى للمحطة من الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠ ٢١ بطول ٧٠٠ م وعرض ١٤م بنسبة تنفيذ ٥٠% وبتكلفة ٤.٧ ملايين جنيه لسهولة الوصول إليها.

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