حلمي عبدالباقي يسجل أغنية «بعتذر لك» غدًا

يسجل المطرب حلمي عبدالباقي، غدًا، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «بعتذرلك» داخل استديو رسالة في منطقة المهندسين بالقاهرة.وقال حلمي عبدالباقي، في تصريحات لـ«الدستور»، إنه مع فريق عمل الأغنية قد انتهوا من تسجيل الموسيقى الخاصة بها والتوزيع أيضا، مشيرا إلى أنه يسجل غدا الصوت في الاستديو، متمنيا أنه فور نزولها تنال إعجاب الجمهور.أغنية «بعتذر لك» من كلمات إبراهيم محمد وألحان إسلام عاطف وتوزيع أسامة سعيد، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وتحمل عددا من المفاجآت.