«حياة كريمة».. وسيلة شباب البرنامج الرئاسى لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا

«الذراع المجتمعية لشباب البرنامج الرئاسي».. هذا هو التعريف المُبسط لمؤسسة «حياة كريمة» التي استطاعت خلال فترة وجيزة أن تحقق إنجازات على أرض الواقع وتكون من كُبرى المؤسسات غير الربحية في مصر وتسعى إلى تحويل حياة الإنسان.مؤسسة خيرية غير هادفة للربح تهدف إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وتضم المؤسسة شبابًا متطوعًا من أجل إحداث تغيير ملموس في حياة من هم أكثر احتياجًا بتكريس كل المجهودات في العمل الخيري والتنموي واستخدام القدرات الاستخدام الأمثل.تعتبر مؤسسة «حياة كريمة» الذراع المجتمعية لشباب البرنامج الرئاسي، حيث تسعى لتطبيق مفهوم المشاركة المجتمعية وتدرك الدور المنوط بها في خدمة الوطن، وكنوع من رد الجميل للشعب المصري.شباب البرنامج الرئاسي هم الذراع المنفذة لمبادرات المؤسسة من خلال غرفة عمليات «حياة كريمة»، حيث أتيح لهم عرض أفكارهم ورؤيتهم الخاصة بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في المؤتمر الوطني السابع للشباب، وضمن أهداف المؤسسة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً وإحياء قيم المشاركة المجتمعية، والتركيز على بناء المواطن المصري، والتصدي للفقر متعدد الأبعاد، كما تسعي المؤسسة لتقديم العديد من الخدمات، منها المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية للقرى الأكثر احتياجًا والاستثمار في أفراد المجتمع وتقديم الدعم الاجتماعي وعقد بروتوكولات تعاون وشراكات وتجهيز فتيات الأيتام، كذلك المساعدة في إقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير دخل ثابت للمواطنين، وتهيئة فرص العمل والبناء، وخلق فرص لتنمية المواهب على مستوى المحافظات، ومن ضمن أهدافها أيضًا تعليم ورعاية الأطفال والأيتام وتوعية الفئات المستهدفة، وتسعى لتأهيل وتدريب ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب الشباب والمرأة المعيلة على حرف منتجة، كما تهدف المؤسسة للقيام بأنشطة من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها.