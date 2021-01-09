«الإريانى» يطالب المجتمع الدولى بوقف العدوان الإيرانى على اليمن

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم السبت، المجتمع الدولي بوقف العدوان الإيراني السافر على اليمن.وقال الإرياني: "تقوم ميليشيا الحوثي بالتدشين لفعالية بنشيد "ثورة إيران" له تبعات خطيرة"، وفقًا لقناة العربية.وكان وزير الإعلام اليمني، أدان ما أسماه "الحملة الهمجية لميليشيا الحوثي على أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز"، والتي أسفرت عن مقتل العشرات.كما شدد على أن "ما تقوم به ميليشيا الحوثي من قتل وتنكيل بالمدنيين في الحيمة وقصف منازلهم ونهب ممتلكاتهم بعد حملتين عسكريتين، وفرض حصار غاشم على المنطقة منذ 3 أعوام، يمثل جريمة حرب وعقاب جماعي على أبناء المنطقة الذين رفضوا الانصياع لمحاولات إذلالهم وتركيعهم".