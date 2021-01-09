ميرال أكشنار: «يا سيد أردوغان عد إلى رشدك»

تحدثت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، اليوم السبت، عن الأحداث التي شهدتها تركيا خلال 2020، معتبرة أن النقاشات حول الحجاب والانقلاب هي نقاشات مصطنعة.وقالت أكشنار إن الأجندة الحقيقية للأمة هي الاقتصاد، وتكلفة المعيشة، والوباء، والعنف ضد النساء، والمزارعون الذين لا يستطيعون زراعة حقولهم، والعمال الذين تم سحقهم تحت تكاليف المعيشة، والعاملون بالصحة والمدرسون الذين لا يمكن تعيينهم، مضيفة: «والنتيجة نما جيش من العاطلين عن العمل» وفقّا لموقع تركيا الآن.وأضافت المرأة الحديدية: «في الآونة الأخيرة، قضية الحجاب هي إحدى المشاكل التي تواجهنا. أولًا، يظهر وزير سابق يمثل عقلية تركناها في الماضي، ويتحدث بوقاحة عن النائبات المحجبات، ثم جاء أردوغان، وأهان شابة في سن حفيدته دون خجل لمجرد أنها تمارس السياسة في حزب الشعب الجمهوري».ودعت أكشنار أردوغان للعودة إلى رشده قائلة: «المسألة لا تتعلق بحجاب فتياتنا ونسائنا. المسألة هي إما أن تكون منتميًا لحزب العدالة والتنمية أو تكون خائنًا. لذا كانت القضية، كما هو الحال دائمًا، مسألة ريع سياسي. يا سيد أردوغان هذا عيب وحرام. أنت رئيس هذا البلد. عد إلى رشدك ولا تفرق بين الشعب بهذا الشكل».